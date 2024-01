USA: Donald Trump flette ma domina (48%) ancora i sondaggi elettorali nello Iowa. Seconda Haley (20%)

(PRIMAPRESS) - USA - Donald Trump domina incontrastato i caucus, gli incontri che si svolgono tra i sostenitori del partito politico nello Iowa. Secondo l'ultimo monitoraggio del Des Moines Register, l'ex presidente ha il 48% delle preferenze, in lieve calo rispetto al 51% di dicembre. Nikki Haley è seconda con il 20%, in rialzo di quattro punti sull'ultima rilevazione. Ron DeSantis è invece terzo con il 16%, in calo di tre punti. I caucus si terranno domani, a partire dalle 19 ora locale. - (PRIMAPRESS)