Tribunale dei Minori: la “messa alla prova” nel tentato omicidio del 16enne che accoltellò l’Insegnante ad Abbiategrasso

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Tribunale dei Minori, per lo studente di 16enne che a maggio dello scorso anno accoltellò ferendo la propria insegnante, ha stabilito una pena di due anni di "messa alla prova". Si tratta dell'affidamento ai servizi sociali minorili, per un percorso educativo e di sostegno anche psicologico. In realtà è una scelta alquanto nuova per una sentenza di minori perchè lo strumento di pena è una forma di probation giudiziale innovativa nel settore che consiste, su richiesta dell'imputato e dell'indagato, nella sospensione del procedimento penale per reati di minore allarme sociale. Ma in questo caso per l'aggressione nella scuola di Abbiategrasso, si trattava di tentato omicidio e per questo la scelta del giudice è stata piuttosto nuova.

Per il ragazzo, accusato di tentato omicidio, il processo è stato sospeso, dunque, con ordinanza di messa alla prova, che se andrà a buon fine porterà persino all'estinzione del reato. - (PRIMAPRESS)