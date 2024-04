Proteste pro-Palestina: i collettivi studenteschi dagli USA a Roma. Gli scontri con la polizia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le proteste pro Gaza infiammano i collettivi studenteschi dagli USA a Roma. Al campus di Atlanta sono stati utilizzati taser e gas lacrimogeni usati dalla Po- lizia per disperdere la folla di manifestanti pro-Palestina che si sono radunati,in mattinata, nel Campus della Emory University di Atlanta negli Usa. Lo riportano i media che riferiscono di "diverse persone ammanettate e caricate sui furgoni della polizia".Sparate an- che pallottole di gomma. "Questi individui non sono membri della nostra comunità", afferma Laura Diamond addetta stampa della Emory University. "Sono attivisti che tentano di distruggere la nostra Università".

A Roma la tensione si è alzata in un corteo a piazza di porta San Paolo a Roma nella giornata del 25 aprile. Da un lato i manifestanti pro Palestina, circa 300 persone tra movimento degli studenti palestinesi, antagonisti e collettivi universitari, dall'altro rappresentanti della Brigata ebraica e della comunità ebraica. I due schieramenti erano separati dai blindati della polizia e dagli agenti in tenuta anti sommossa. - (PRIMAPRESS)