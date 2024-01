Messaggio di Mattarella al Papa nella Giornata mondiale della Pace: “Occorre riflettere sulle nuove tecnologie”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella scrive al Papa in occasione della 57ª Giornata Mondiale della Pace per condividere con lui degli impegni fondamentali: "serve dibattito sull'Intelligenza Artificiale. Occorre riflettere sul significato delle nuove tecnologie" e sui "loro effetti ambivalenti", scrive Mattarella. I "progressi dell'intelligenza artificiale incidono sempre più profondamente sugli individui", scrive.E' quindi "opportuno che nella Comunità internazionale si sviluppi un dibattito aperto" per "assicurare al mondo(...)prospettive di pacifica convivenza e uno sviluppo autenticamente umano e integrale". - (PRIMAPRESS)