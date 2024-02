Istanbul: arrestato il sequestratore pro-Palestina e liberati i 7 ostaggi della P&G dopo 9 ore

(PRIMAPRESS) - ISTANBUL- Si è conclusa dopo 9 ore la vicenda dei sette dipendenti della Procter & Gamble (P&G),alle porte di Istanbul,che ieri erano stati presi in ostaggio da un uomo armato che avrebbe agito per protesta a sostegno dei palestinesi contro l'operazione militare israeliana a Gaza. La polizia turca li ha liberati e ha arrestato il sequestratore. "Quando l'uomo è uscito per andare in bagno, le nostre forze di sicurezza hanno effettuato un'operazione senza ferire gli ostaggi" ha detto il governatore locale Seddar Yavuz ai giornalisti. - (PRIMAPRESS)