Scienze e tecnologie quantistiche: parte un bando pubblico dell’Università di Camerino per il NQSTI

ROMA - L'Italia in corsa in Europa per diventare uno dei player internazionali della Scienza e tecnologia quantistica. Il braccio scientifico di questo obiettivo fissato dal piano Next Generation Ue è il Quantum Science and Technology Institute (NQSTI), un consorzio finanziato dal Pnrr e lanciato ufficialmente nel gennaio 2023 e durerà tre anni. L'intento è di unire enti italiani che svolgono ricerca competitiva e innovativa nel campo della scienza e tecnologia quantistica (QST), e

stimolare la futura innovazione industriale in questo campo, fornendo un forum in cui nuove idee e opportunità vengono trasferite alle aziende. Inoltre, una parte significativa delle risorse del progetto è destinata a sostenere un programma educativo completo, a favorire il trasferimento di tecnologia alle aziende e a implementare un solido programma di sensibilizzazione per rendere la QST pervasiva nella società." Ora, nell'ambito di questo piano è stato pubblicato, dall'Universita di Camerino, un bando pubblico di "Istruzione e ricerca" rivolto ad Organismi di Ricerca pubblici e privati che svolgono la propria attività nell'ambito delle scienze e tecnologie quantistiche e offrono competenze utili al raggiungimento degli obiettivi progettuali. Ciascun Ente potrà presentare una sola domanda di finanziamento in relazione alla singola linea tematica prevista dai bandi a Cascata emessi dagli Spoke afferenti al progetto NQSTI.