Nomine Inps e Inail: attese le procedure di incarico in Parlamento per Gabriele Fava (INPS) e Fabrizio D’Ascenzo (INAIL)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Attesa la ratifica del Parlamento per le nomine indicate dal Consiglio dei ministri dell'avvocato Gabriele Fava alla Presidenza dell'INPS e del professor Fabrizio D'Ascenzo alla presidenza dell'INAIL. Le due proposte sono state avanzate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone. Avviata la procedura per il conferimento degli incarichi. - (PRIMAPRESS)