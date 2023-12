Assegno inclusione: al via le domande da lunedì 18 dicembre per famiglie con disabili e over 60 fragili

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da lunedì 18 si potrà presentare domanda per l'Assegno d'inclusione. Lo comu- nica il ministero del Lavoro. La partenza "è in anticipo rispetto al 1°gennaio 2024,data di entrata in vigore della nuova misura di sostegno economico e inclusione sociale pensata per i nuclei familiari che includono almeno una persona con disabilità, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio". L'Adi sostituisce il Reddito di cittadinanza. Il pagamento dell'assegno sarà possibile già dalla fine di gennaio. - (PRIMAPRESS)