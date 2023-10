Whirlpool: nel terzo trimestre risultati positivi e avanzamenti nella transazione europea

(PRIMAPRESS) - MILANO - La multinazionale di elettrodomestici, Whirlpool Corporation, ha comunicato i suoi risultati finanziari del terzo trimestre, mettendo in luce una solida performance e sviluppi significativi nel contesto europeo. Iniziamo con un'occhiata alle cifre. Whirlpool ha registrato un incremento delle vendite nette del 3%, un risultato principalmente dovuto ai guadagni di quota di mercato e a una forte domanda proveniente dal Nord America. Questa crescita ha portato il margine di guadagno netto GAAP al 1,7% e il margine EBIT continuo a un impressionante 6,5%. Una parte significativa di questo successo può essere attribuita alle azioni di riduzione dei costi intraprese dalla società, che hanno portato un beneficio di $300 milioni nel solo terzo trimestre. Se l'andamento continua, Whirlpool prevede un beneficio complessivo di oltre $800 milioni entro la fine dell'anno. Per gli azionisti, le notizie sono altrettanto positive. La società prevede di distribuire circa $400 milioni di dividendi nel 2023 e ha dichiarato un dividendo per il quarto trimestre di $1,75 per azione. Jim Peters, Chief Financial Officer di Whirlpool, ha espresso ottimismo sui risultati, sottolineando come la riduzione dei costi e la trasformazione del portafoglio aziendale forniscano la fiducia necessaria per investire in innovazione e crescita, assicurando al contempo un solido ritorno per gli azionisti. Passando al panorama europeo, la situazione è mista. Se si esclude l'effetto valutario, le vendite nette hanno mostrato un calo dell'11,1% anno su anno, principalmente a causa della debolezza della domanda in Europa. Tuttavia, il margine EBIT ha mostrato segni di miglioramento, passando da -3,1% l'anno precedente a 0,1%. Questo è in gran parte dovuto alle azioni di riduzione dei costi e ai benefici derivanti dalle attività in vendita. Guardando al futuro, Whirlpool ha confermato le sue previsioni per il 2023. Le vendite nette sono attese attorno ai $19,4 miliardi, con utili per azione diluita GAAP e continuo previsti a $9,00 e $16,00, rispettivamente. La società prevede anche un flusso di cassa fornito dalle attività operative di circa $1,1 miliardi e un flusso di cassa libero di circa $500 milioni. Le aliquote fiscali vedranno anche alcune modifiche, con previsioni comprese tra il 0% e il 20%. In merito alla transazione europea, la società sta facendo progressi. Questa operazione, che riguarda il business degli elettrodomestici di grandi dimensioni, ha ottenuto l'approvazione da diverse autorità. Tuttavia, ci sono ancora alcune condizioni di chiusura da soddisfare. L'obiettivo di Whirlpool è di portare a termine questa transazione entro aprile 2024. In sintesi, Whirlpool sta dimostrando determinazione e efficienza nel navigare tra le sfide di mercato e regolamentari, ponendosi come leader nel settore degli elettrodomestici. - (PRIMAPRESS)