La società Bloomfleet: partner ufficiale del G7 per la mobilità governativa

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Presidenza del Consiglio ha scelto Bloomfleet, società del gruppo Shell, come partner ufficiale del G7 per fornire fuel card, servizi di telepedaggio e gestione amministrativa della flotta governativa. Bloomfleet ha seguito i rappresentanti dei sette Paesi economicamente più avanzati del mondo nei numerosi spostamenti tra le città italiane durante il summit. Durante l’evento di rilevanza globale, Bloomfleet ha supportato i numerosi attori e rappresentanti degli Stati membri e delle istituzioni locali, fornendo servizi di mobilità come il telepedaggio e la Shell Fuel Card. Questi servizi hanno garantito l’accesso a una vasta rete di stazioni di servizio e semplificato la gestione amministrativa tramite la piattaforma Bloomoove, che ha permesso alla Presidenza del Consiglio di monitorare, rendicontare e contabilizzare tutti i servizi della flotta, integrando anche il calcolo delle emissioni di CO2. La scelta della Presidenza del Consiglio di affidarsi a Bloomfleet è stata motivata dalla completezza e affidabilità delle sue soluzioni, nonché dal suo impegno verso la sostenibilità, testimoniato dalle applicazioni innovative che consentono il calcolo in tempo reale delle emissioni di CO2 e favoriscono la transizione verso l’elettrico. Tra le partnership più rilevanti di Bloomfleet c’è quella con A2A E-Mobility, società del Gruppo A2A. Insieme, hanno sviluppato la piattaforma A2A e-fleet, che integra il servizio di Fleet Management con la gestione della ricarica dei veicoli elettrici, sia su suolo pubblico che privato. Questa collaborazione ha permesso di condividere competenze specifiche e offrire un servizio completo per assistere le aziende nei processi di elettrificazione della flotta, promuovendo la sostenibilità e riducendo i costi della mobilità. Inoltre, l’approccio sostenibile di Bloomfleet si concretizza nella valorizzazione delle aree territoriali svantaggiate, creando opportunità di formazione e occupazione nella gestione operativa di circa 500.000 veicoli. Specializzata nella gestione della mobilità aziendale, Bloomfleet offre ai clienti soluzioni digitali integrate per ottimizzare i processi di Fleet Management e Mobility Services. La società risponde alle esigenze delle organizzazioni aziendali con una soluzione modulare intuitiva e in costante evoluzione. - (PRIMAPRESS)