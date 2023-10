Leonardo e Fincantieri: siglata collaborazione strategica nel dominio subacqueo

Da sinistra: Pierroberto Folgiero Ad di Fincantieri, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Amm. di Squadra Enrico Credendino, l'Ad di Leonardo, Roberto Cingolani

(PRIMAPRESS) - TRIESTE/ROMA - Con l'intento di congiungere e potenziare le rispettive competenze nel dominio subacqueo, Fincantieri e Leonardo hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding. Questa decisione prende luce anche dall'attesa istituzione del Polo nazionale della Subacquea, un hub italiano volto a intensificare la ricerca e l'innovazione nel settore underwater, garantendo sicurezza e promuovendo occasioni industriali ed economiche. Il memorandum è stato firmato dai CEO delle due società, Pierroberto Folgiero e Roberto Cingolani, sotto lo sguardo dell'Amm. di Squadra Enrico Credendino, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. L'intesa mira a creare una rete collaborativa di piattaforme e sistemi focalizzati sulla sicurezza, la sorveglianza e la protezione delle infrastrutture subacquee, rispondendo alle necessità a livello nazionale ed europeo. Le due società hanno l'obiettivo di preservare e arricchire le loro capacità, offrendo ai clienti soluzioni all'avanguardia e prestazioni competitive, e di sostenere l'ecosistema italiano coinvolgendo PMI e start-up per lo sviluppo di tecnologie avanzate. L'accordo include anche misure per la protezione di reti, cavi, e infrastrutture sottomarine, sistemi di allerta per minacce e la sicurezza delle operazioni di prospezione e estrazione marina. Pierroberto Folgiero ha commentato: “La nostra collaborazione con Leonardo, già consolidata attraverso la joint venture Orizzonte Sistemi Navali, si rafforza ulteriormente con questo Memorandum of Understanding nel settore subacqueo. Quest’ultimo rappresenta un universo ricco di opportunità sul quale Fincantieri intende puntare con determinazione: dalla difesa delle infrastrutture critiche sottomarine all’impiego di droni. Il nostro obiettivo è continuare a innovare il settore con soluzioni all’avanguardia”. Roberto Cingolani ha aggiunto: “Le grandi profondità del mondo subacqueo rappresentano una nuova frontiera della sicurezza, da affrontare con lo sviluppo di una nuova generazione di tecnologie. L'approccio non può che essere multidisciplinare, attraverso la forte sinergia dell'industria nazionale, che può vantare competenze uniche, allo stato dell'arte e riconosciute anche a livello internazionale. L'obiettivo strategico è quello di garantire il controllo, la sorveglianza, la sicurezza e la prosperità dello spazio subacqueo”. Fincantieri e Leonardo, da anni, collaborano nel settore navale, con competenze chiave in design navale e tecnologie di pilotaggio remoto, contribuendo al panorama internazionale con la loro expertise. - (PRIMAPRESS)