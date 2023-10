Prezzo Gas: il mercato di Amsterdam supera i 40 euro in apertura e segna un rincaro di +8,3%

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - Il prezzo del gas al mercato di riferimento europeo di Amsterdam supera in apertura i 40 euro e segna +8,3% e 41,40 euro al megawattora. Sullo sfondo la preoccupazione scatenata dall'attacco di Hamas a Israele e la tensione in un'area da cui arrivano materie prime anche all'Italia. In rialzo anche le quotazioni del greggio: il Wti dicembre sale del 3,7% a 84,06 dollari al barile, mentre il Brent si attesta a 87,4 dollari/barile. Attese aperture in calo in Borse Europa. - (PRIMAPRESS)