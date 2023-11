Mutui: come rinegoziarli per evitare il contenzioso con le banche. La formula “Restart”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Si chiama “Restart”, il modello finanziario per sostituire il mutuo in sofferenza con un nuovo mutuo che era stato presentato già lo scorso anno da Bayview Italia, la società specializzata nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ma che ne ha aggiornato la formula. L’impennata dei tassi d’interesse del costo del denaro è quella dei mutui passata da poco meno del 2% negli anni scorsi per superare il 4% di questi mesi dopo gli interventi della BCE. Una situazione che ha fatto lievitare i crediti delle banche per i quali la riscossione è incerta sia in termini di rispetto della scadenza sia per l'ammontare dell'esposizione di capitale.Il progetto Restart, come precisato dalla società “si propone di offrire un aiuto tangibile e concreto attraverso una modalità nuova, resa possibile dall'opportunità di “sostituire” il mutuo in sofferenza con un nuovo mutuo, che tenga in considerazione le mutate condizioni reddituali del cliente nei confronti delle banche – dando quindi la possibilità di un nuovo inizio. Una ripartenza per l’appunto”. Un'occasione che va incontro soprattutto alle famiglie, permettendo loro di mantenere la proprietà dell’immobile, nella maggior parte dei casi abitazione principale. Una possibilità che dal lancio della formula, è stata colta, da più di 1500 famiglie.

Bayview Italia 106 è il risultato del progetto di crescita e internazionalizzazione di Bayview Asset Management LLC, con sede a Miami, Florida USA che ha trasferito nella sede italiana la filosofia aziendale e le best practice: gestione del credito semplificata, massima trasparenza, ottimo servizio al cliente e un team di professionisti dedicato a seguire tutte le fasi del processo di credito. La creatività della campagna, come per tutti gli altri aspetti comunicativi, porta la firma di MediaticaComunicazione, l’agenzia alla quale si è affidata Bayview Italia 106.Il progetto Restart esordisce con una campagna che vuole esprimere con semplicità e chiarezza, sia in termini linguistici che visivi, la novità di una proposta che finalmente porta “aria nuova” nel settore dei finanziamenti.Un viso che viene felicemente travolto dalla freschezza di un'iniziativa che permette di aiutare a rifinanziare un mutuo in difficoltà, consentendo di gestirlo con rate sostenibili. Un'espressione di soddisfazione che viene integrata e tradotta verbalmente da un claim diretto, spontaneo ed efficace come il viso di chi idealmente lo sta pronunciando: “Finalmente tira un'aria nuova”.

La campagna verrà declinata sui principali canali social strategici in target (Linkedin, Google ecc.) e coprirà l'arco temporale che va da novembre 2023 a gennaio 2024. - (PRIMAPRESS)