Fisco: la crescita del ceto medio nella coverstory di Economy. Intervista a Gusmeroli (Lega) sull'autotassazione

Nel nuovo numero di Economy, il periodico di economia diretto da Sergio Luciano, da oggi in edicola, affronta la questione di perdita del "ceto medio" o meglio del suo allargamento a dismisura colpa, secondo gli economisti di una politica fiscale penalizzante. La coverstory è dedicata all'argomento e non poteva mancare il dibattito sulla riforma del fisco che dovrebbe produrre un cambiamento radicale nel pagamento delle tasse. Ma nel frattempo il 2023 appena trascorso ha visto già l'introduzione di qualche norma sui redditi percepiti e che riguarda oltre tre milioni e mezzo di contribuenti.

Luciano ha intervistato Alberto Gusmeroli, presidente delle Attività produttiva della Camera, deputato della Lega tra i promotori della norma del rinvio dell'autotassazione dell'acconto che costringeva sopratutto piccole imprese, artigiani, commercianti e liberi professionisti a pagare in anticipo. "Questa norma, fortemente voluta dalla Lega - spiega Gusmeroli nell'intervista - è stata inserita nella delega per la riforma fiscale e dall'anno prossimo varrà per tutti, quindi anche per dipendenti e pensionati con altri redditi e attività più grandi".