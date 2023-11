Farmacie: il gruppo Dr.Max acquisisce Neo Apotek Spa e segna il traguardo di 210 punti vendita in Italia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Gruppo Dr. Max, uno dei più importanti network specializzati nella gestione di farmacie in Europa, presente sul mercato europeo dal 2014 e con oltre 3.000 punti vendita fisici e online, ha annunciato l'acquisizione di Neo Apotek SpA, una mossa strategica che porta il numero totale di farmacie Dr. Max a oltre 210 in Italia. Questo sviluppo significativo consolida la posizione di leadership di Dr. Max nel mercato italiano.

Leonardo Ferrandino, CEO del Gruppo Dr. Max, ha commentato: Questa acquisizione strategica ci permette di unire il meglio di entrambe le realtà, contribuendo a valorizzare l'esperienza e la struttura consolidata di Dr. Max, nonché l'attenzione all'eccellenza e all'innovazione per cui Dr. Max è conosciuta in Europa. Con l'acquisizione di Neo Apotek, consolidiamo il nostro impegno in un percorso di rapido sviluppo in Italia, un percorso iniziato con l'apertura della prima farmacia Dr. Max nel 2018. La nostra visione è chiara: Dr. Max è già leader di mercato in numerosi Paesi europei e siamo determinati a raggiungere una posizione di leadership anche in Italia. L'acquisizione di Neo Apotek rappresenta una tappa significativa di questo percorso, un tassello fondamentale per la nostra crescita e per tutte le persone che lavorano con noi." - (PRIMAPRESS)