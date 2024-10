Nobel Letteratura: il premio alla sud-coreana Han Kang è un riconoscimento alla prosa che si fonde con la psicologia

(PRIMAPRESS) - STOCCOLMA - Il premio Nobel per la letteratura 2024 assegnato all’autrice sudcoreana Han Kang – in Italia pubblicata da Adelphi – è un riconoscimento «per la sua intensa prosa poetica che affronta traumi storici ed espone la fragilità della vita umana». Nella sua opera, prosegue la motivazione dell’Accademia svedese, «Han Kang affronta traumi storici e insiemi invisibili di regole. Ha una consapevolezza unica delle connessioni tra corpo e anima, vivi e morti, e nel suo stile poetico e sperimentale è diventata un’innovatrice nella prosa contemporanea». Da leggere 'l'ora di greco" e 'la vegetariana' per comprendere la capacità introspettiva dell'autrice ora premio Nobel. - (PRIMAPRESS)