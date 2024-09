Cervia: “Il Giro del Mondo in 80 Aquiloni”, una mostra dedicata all’antica arte giapponese

CERVIA - Dall’11 al 22 ottobre, il Magazzino del Sale di Cervia ospiterà una mostra ineditadedicata ad aquiloni giapponesi antichi e contemporanei intitolata “Il Giro del Mondo in 80 Aquiloni – speciale Giappone”, evento che conferma il ruolo di eccellenza di Artevento a promozione dell’aquilone come patrimonio immateriale dell’umanità. Patrocinata da Ministero della Cultura, Istituto Giapponese della Cultura in Italia e AIMSC Associazione Italiana Musei della Stampa e della Carta, in Media Partnership con Rai NEWS, Rai Pubblica Utilità e TGR, l’edizione di quest’anno sarà interamente dedicata al Giappone, in omaggio al gemellaggio appena sancito tra il Museo dell’Aquilone e il Tako no Hakubutsukan di Tokyo, oltre che l’acquisizione di una collezione d’opere uniche al mondo dalla Città di Nagoya.