Word Winter Master Games 2024 in Lombardia: Manuela di Centa anticipa a Ski Magazine il super evento

(PRIMAPRESS) - MILANO - E’ partito il conto alla rovescia per i Word Winter Master Games, il più grande evento al mondo di sport invernali riservato agli atleti over 30 in programma a gennaio 2024 in Lombardia. Una sfida straordinaria, che coinvolgerà oltre 3500 persone provenienti da tutto il mondo, 9 comuni, 5 valli tra Lombardia e Trentino, per quello che Manuela Di Centa, ex atleta pluripremiata e oggi consulente del ministero del Turismo non esita a definire un “grandissimo lavoro di squadra della nostra nazione”.

“Rimettiamoci in gioco e facciamo insieme cose che non abbiamo mai fatto - esorta Di Centa ai microfoni di Ski Magazine, la rubrica di Floriano Omoboni dedicata al mondo dello sci in onda su Sportitalia martedì 13 dicembre alle 20,30 -. Questo evento unirà il PIL dello sport con il PIL del turismo anche grazie all’entusiasmo di sindaci e amministratori che prima non si erano mai parlati e che hanno dimostrato un grande entusiasmo”.

Sci alpino, biathlon, sci nordico, curling, pattinaggio di figura, hockey su ghiaccio, combinata nordica, orienteering, short track, salto, sci alpinismo, snow sky running e snow polo: tutte queste discipline saranno



protagoniste di questa sfida, in chiave over ‘30. Perchè lo sport non è solo competizione, ma anche e soprattutto divertimento e voglia di stare bene.

Lo sa bene Maurizio Bonelli, presidente dell’ AMSI (Associazione dei Maestri di Sci Italiani) che a Ski Magazine racconta come è cambiata la figura dell’istruttore negli ultimi anni.

“Abbiamo 15.500 maestri di sci, dalle Alpi alla Sicilia, riconosciuti tra i migliori del mondo, che oggi insegnano non solo ad affrontare le piste da un punto di vista sportivo, ma anche ad apprezzare i paesaggi spettacolari che offre la montagna tutto l’anno. D’estate infatti i maestri mettono a disposizione la propria esperienza e conoscenza del territorio diventando istruttori di sport outdoor, fidelizzando i turisti invernali e facendo loro vivere un’esperienza a 360 gradi”.

