Turismo green: il calcolatore di gas serra di Clorofil testato sulla rete d’hotellerie les Collectionneurs

PARIGI - Il turismo si fa sempre più green ma non sempre è facile attivare dei processi per calcolare l'impatto ambientale delle imprese di accoglienza e ristorazione. Da alcuni mesi è attiva Majorian la prima piattaforma multiservizi realizzata dall'azienda francese Clorofil di cui fa parte il brand les Collectionneurs, la rete 'arancione' di hotel e tavole gastronomiche. In sostanza si tratta di uno strumento digitale per valutare l'impronta di carbonio del proprio ristorante e albergo. Majorian ha infatti ideato un calcolatore pensato appositamente per il comparto hotellerie e ristorazione e gratuito per chi fa parte di les Collectionneurs - community che riunisce 540 ristoratori e albergatori indipendenti in 11 Paesi - ma aperto anche a tutti gli altri imprenditori che vogliono saperne di più sul proprio stato di sostenibilità e vogliono attivarsi in chiave eco-virtuosa. Un innovativo sistema che si basa su tre principi: misurare, ridurre e contribuire e mira a sensibilizzare e informare i professionisti del settore ricettivo-ristorazione e i loro clienti sugli sforzi compiuti dalle strutture per quanto riguarda la transizione ecologica. "Siamo convinti che gli imprenditori indipendenti sono l'avvenire di un'economia umana e di un mondo che avrà futuro. Per questo motivo siamo noi stessi impegnati quotidianamente ad unire sostenere e liberare questi attori del dinamismo territoriale per permettere loro di progredire serenamente" conferma Carole Pourchet CEO di majorian e già alla direzione generale del brand les Collectionneurs. Le funzionalità e i servizi di Clorofil, sono stati dapprima testati e utilizzati da alcuni membri della community di les Collectionneurs e ora tutti gli affiliati se ne possono avvalere e allinearsi efficacemente alle azioni di riduzione del proprio impatto sull'ambiente. Ineludibile l'impegno di ridurre i gas serra che per il turismo mondiale rappresenta l'8% delle emissioni di cui il 16% proviene dal settore alberghiero e della ristorazione (Fonte: Sustainable Travel International - 2018). Con questo calcolatore integrato, il portale web Clorofil permette a chi opera nel settore della ricettività di partecipare attivamente allo sforzo collettivo di neutralizzare l'impatto ambientale entro il 2050 (secondo Accordi di Parigi, Cop21), misurando gratuitamente le emissioni di gas serra prodotte dalle loro imprese. La piattaforma Clorofil.eco, molto intuitiva, è stata sviluppata in partnership con ClimateSeed - ente esperto nella misurazione e riduzione di CO2, secondo il metodo Bilan Carbone® dell'Agenzia per la transizione ecologica francese (ADEME) – e consente di misurare l'insieme delle emissioni, dirette e indirette, generate dalla propria struttura in base a 5 macrocategorie: energia, acquisti, rifiuti, prestazioni legate all'hotellerie/ristorazione, mobilità.