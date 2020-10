Trasporti: Delta lascia a terra chi non vuole indossare la mascherina a bordo degli aerei

(PRIMAPRESS) - USA - La compagnia aerea americana Delta ha messo fuori lista 460 passeggeri perché non volevano indossare la mascherina. "Indossarla - ha spiegato l'amministratore delegato di Delta, Ed Bastian - è tra le azioni più semplici ed efficaci per ridurre la trasmissione del virus". In 3 mesi è cresciuto il numero di chi si rifiuta di indossarla fino ad arrivare a circa 500 passeggeri. Delta nel rispetto delle regole lascia libero, per tutto il 2020, il posto in mezzo alla fila di 3 poltrone. E la mascherina è obbligatoria. Chi è contro queste regole resta a terra”, conclude Bastian. - (PRIMAPRESS)