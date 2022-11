Stagione invernale al via a San Martino di Castrozza con il nuovo impianto di Cima Tognola

(PRIMAPRESS) - SAN MARTINO DI CASTROZZA - La prima neve è già caduta su tutto l'arco alpino ed è iniziato il conto alla rovescia per l’apertura ufficiale dei primi impianti della skiarea San Martino di Castrozza – Passo Rolle. L’avvio di stagione è previsto per sabato 3 dicembre. E pronta al via è la nuova seggiovia quadriposto di Cima Tognola che, assieme alla moderna seggiovia esaposto Cigolera – realizzata nel 2019 - sostituisce il vecchio impianto biposto riducendo di parecchio - si passa da 18’ ai 6’ attuali - il tempo di salita a Cima Tognola, il punto più elevato e panoramico del Carosello delle Malghe, a 2383 metri di quota. La messa in funzione di questa nuova quadriposto ha dato modo di velocizzare il collegamento con la skiarea di Ces e allo stesso tempo ha permesso di ribattezzare il tracciato “Fantasia 2000”,molto lungo (5 km) e panoramico, con ben 900 metri di dislivello. La discesa parte da Cima Tognola e scende fino ai 1411 metri del Campo Base e unisce le piste Cima Tognola, Cigolera, Rododendro e Tognola Tre, tra rettilinei adrenalinici e curve sfidanti, con l’immancabile panorama delle Pale di San Martino a catturare lo sguardo. - (PRIMAPRESS)