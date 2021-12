Le Canarie resilienti al Cumbra Vieja: gli itinerari trekking dove la natura è più tenace da La Gomera a El Hierro

(PRIMAPRESS) - CANARIE - Lo scenario infernale sull'isola di La Palma durante l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja ha sicuramente cambiato il volto dell'isola facendo sparire un'intera spiaggia ma la resilienza di queste isole spagnole è tenace come la sua natura. E' proprio in questo arcipelago che proponiamo un itinerario immerso nella natura secolare nell'isola di La Gomera: nel Parco Nazionale di Garajonay. E' un luogo speciale per il bosco di laurisilva, un gruppo di specie vegetali estinte nella maggior parte del pianeta milioni di anni fa. Una passeggiata in questo posto equivale a un viaggio nell’Era Cenozoica. Crederai di sognare quando vedrai gli alberi coperti di muschio a causa dell'abbondante umidità e quando assisterai al fenomeno della pioggia orizzontale (nuvole basse che entrano a contatto con gli alberi irrorandoli). Sono 18 i sentieri perfettamente segnalati che consentono di scegliere un trekking a misura di preparazione. Il più completo è lungo 12,7 chilometri e per percorrerlo servono circa 6 ore e mezza. Maggiori informazioni sono disponibili al Centro di accoglienza dei visitatori. Con una mappa del parco e alcune app per smartphone si percorrono i sentieri come accompagnati da un guida esperta. Sempre per gli appassionati delle vacanze green, suggeriamo la piccola isola di El Hierro, la prima al mondo completamente autosufficiente e 100% rinnovabile. Possiede più chilometri di sentieri che di strade. Il Cammino di Jinama, al centro dell'isola, resta la sfida più interessante con sè stessi: un dislivello di circa 815 metri in circa 3,5 chilometri. Si tratta di un percorso leggendario in quanto su di esso, in passato, si svolgevano le cosiddette “mudadas”, ovvero la discesa degli abitanti dalla parte più alta verso la valle alla ricerca di un luogo dal clima più favorevole per il bestiame nel periodo invernale, un po' come le nostre transumanze o i trasferimenti in alpeggio. E se le eruzioni del Cumbra Vieja non vi hanno impauriti, si può scegliere di praticare un down hill costeggiando il cratere di un grande vulcano e con la vista spettacolare dall’Ermita de la Caridad. - (PRIMAPRESS)