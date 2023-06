Turismo e arte: la Puglia si racconta in Sala Stampa Estera a Roma. Anteprima "Caravaggio" a Mesagne

(PRIMAPRESS) - ROMA - Appuntamento nella capitale con la Puglia delle eccellenze che si presenta il prossimo 4 luglio all'Associazione Stampa Estera in Italia in Via dell'Umiltà. Ad illustrare i nuovi progetti della regione in tema di sostenibilità e miglioramento della qualità della vita, saranno il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Direttore Generale dell'Università LUISS Guido Carli Giovanni Lo Storto, l'Assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, l'Assessore regionale al Turismo, Sviluppo e impresa turistica Gianfranco Lopane, l'Assessore al Welfare e politiche di benessere sociale Rosa Barone. Nel corso del talk, moderato dalla giornalista Antonella Millarte, interverranno il Presidente di Puglia Sviluppo Grazia D'Alonzo, il Direttore del Dipartimento turismo ed economia della cultura Aldo Patruno e la Direttrice Dipartimento al Welfare e politiche di benessere sociale Valentina Romano. Al termine dei lavori sarà presentata in anteprima la Mostra "Caravaggio e il suo tempo" che sarà aperta a Mesagne dal prossimo 16 luglio all'8 dicembre, per la quale interverranno il Sindaco, Antonio Matarrelli e Pierangelo Argentieri, della Rete di imprese Micexperience. Infine, il Sindaco di Accadia, paese del Foggiano beneficiario del fondo PNRR Borghi, parlerà del progetto di investimento culturale sulla rigenerazione del Rione Fossi sui Monti Dauni. - (PRIMAPRESS)