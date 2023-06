Repubblica Dominicana: la stagione d'oro dell'incoming turistico con un record di 758 mila visitatori

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'occasione per fare un punto stampa dell'incoming turistico della Repubblica Dominicana, è stata l'arrivo in Italia del ministro del Turismo, David Collado. A Maggio 2023 sono stati registrati 621.575 turisti arrivati in Repubblica Dominicana in aereo con un aumento dell’11% rispetto al 2022 e del 19% rispetto al 2019.Lo ha dichiarato il ministro durante la sua consueta conferenza stampa mensile, specificando che, sempre a maggio, sono stati 136.374 i crocieristi che hanno visitato il paese, rispetto ai 57.385 del 2022 e ai 55.694 del 2019. I due diversi vettori hanno creato un picco di movimentazione pari a 757.949 viaggiatori con destinazione Repubblica Dominicana.

Il ministro Collado ha anche aggiunto che nei primi cinque mesi del 2023 il totale dei turisti è stato di 4.503.431, dei quali 3.379.392 per via aerea e 1.124.039 crocieristi, un record mai visto prima nella storia turistica del paese caraibico. Collado ha stimato che entro la fine dell’anno Repubblica Dominicana riceverà, solo via aerea, circa 7,9 milioni turisti.

La geolocalizzazione dell'incoming vede al primo posto gli Stati Uniti con un 51,6% di share di mercato, seguiti da Canada con 11,4%, Colombia con il 4,2%, Argentina con 4,1 e Puerto Rico 3,5%. La classifica degli aeroporti che hanno ricevuto più visitatori nel mese scorso vede sul podio l’aeroporto di Punta Cana con uno share del 59,4%, seguito da Santo Domingo Las Americas con 25,6%, Cibao con 11,4%, Puerto Plata con il 2% e Catey e La Romana con lo 0,5%. Rilevante nei dati illustrati, anche la presenza italiana: da gennaio ad aprile sono stati 30.440 i nostri connazionali che hanno scelto la Repubblica Dominicana come destinazione turistica. l’Italia è attualmente il 5° mercato più importante dopo Francia, UK, Spagna e Germania– ha detto il ministro-. Nel 2022 erano stati 80mila gli italiani ad atterrare in Repubblica Dominicana e quest’anno nel periodo gennaio-maggio hanno già sfondato la soglia dei 40mila, quindi siamo fermamente convinti che supereremo i 100mila visitatori. Il 2023 ci sta facendo registrare il miglior 1° quadrimestre della nostra storia turistica - ha commentato con orgoglio il 47enne ministro del PRM. - (PRIMAPRESS)