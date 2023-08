Maldive: nel regno degli squali balena nell’isola Bodifinolhu apre il Barceló Whale Lagoon

(PRIMAPRESS) - MALDIVE - Le isole più desiderate dai viaggiatori si arricchiscono di una nuova destinazione sull'isola di Bodufinolhu, nell'atollo di Ari Sud, accanto all'Area Marina Protetta di Ari Sud (SAMPA), uno dei luoghi più famosi al mondo per gli appassionati di immersioni, il Barceló Whale Lagoon Maldives la prima struttura della catena alberghiera Barceló alle Maldive (una seconda apertura è prevista nel 2024 a Malé, la capitale del Paese). Il resort dispone di 100 ville e suite spaziose ed eleganti, di cui 30 overwater, ideale per una fuga romantica o per chi cerca una vacanza rilassante in un autentico paradiso naturale nell'Oceano Indiano, caratterizzato da spiagge di sabbia bianca e acque cristalline. La struttura dispone, inoltre, di due piscine con un ampio solarium dove è possibile partecipare ad attività come yoga e pilates, o semplicemente godersi gli spettacolari tramonti dal proprio lettino. L'offerta gastronomica del Barceló Whale Lagoon Maldives è composta da tre ristoranti, uno snack bar e tre bar. Sea Salt è il ristorante principale che offre colazione e cena a buffet e show cooking; Aqua è un fusion mediterraneo specializzato in pesce e frutti di mare; Breeze è il ristorante a bordo piscina, luogo ideale per drink al tramonto e intrattenimento serale; infine, Magical è un beach club con area lounge che offre cocktail e snack, vicino alla piscina. L’isola di Bodufinolhu è uno dei luoghi più importanti al mondo per ammirare gli squali balena, con un'ampia varietà di barriere coralline e oltre 700 specie di pesci. Il resort dispone di un centro attività per immersioni subacquee e per tutti i tipi di sport acquatici. - (PRIMAPRESS)