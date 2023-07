Dolomitincontri, dalla musica alle storie delle “donne di montagna” con l’alpinista Tamara Lunger

(PRIMAPRESS) - TRENTO - La 37^ edizione della Rassegna Culturale DolomitIncontri a San Martino di Castrozza, cambia completamente registro con il programma di Agosto passando dalla musica alle "storie" raccontate direttamente dei protagonisti attraverso i loro saggi ed esperienze. Il primo appuntamento in ambito della nuova sezione speciale DONNE DI MONTAGNA, che vedrà protagonista il primo agosto, Tamara Lunger. L’alpinista altoatesina presenterà un libro a lei molto caro, Il richiamo del K2 (Rizzoli), il racconto della durissima lezione offertale dalla montagna che più ha amato. Attraverso le pagine di questo volume scritto a cuore aperto, Tamara Lunger ci porta con lei nell’ascesa più difficile, quella dentro la sua anima: nel corso della spedizione d’alta quota più ardua della sua vita, per la prima volta Tamara si trova faccia a faccia con sé stessa, prendendo piena consapevolezza e coscienza del fatto che la forza della Natura è incommensurabilmente superiore a quella della minuscola specie umana. Tamara Lunger (Bolzano 1986), alpinista di fama mondiale, nel 2014 è stata la seconda donna italiana a raggiungere la vetta del K2. Poi, con Simone Moro, ha partecipato a diverse spedizioni, in particolare all’invernale 2016 sul Nanga Parbat, e ha conquistato varie cime. Per Rizzoli ha pubblicato anche Io, gli ottomila e la felicità (2017). (VV) - (PRIMAPRESS)