Cinema in quota ad agosto: dai sentieri di Lavarone a quelli di Tonz in Folgaria

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Con "Bisbigli in quota", giovedì 3 agosto arriva a Malga Tablat, sui sentieri di Lavarone in Trentino, la proiezione di RISPET di Cecilia Bozza Wolf (che sarà presente alla proiezione): racconta del personaggio Corvaz, un trentenne semplice e taciturno che lavora sodo nel terreno del padre e adora andare in giro con il suo cane Toni, ma che viene malvisto dagli abitanti del piccolo paese, il cui quotidiano è scandito e “deciso” dalle dinamiche del bar, di proprietà del ricco viticoltore/proprietario terriero e gestito dalla fidanzata del figlio.

Venerdì 4 agosto 2023 tocca al Sentiero dell’immaginario a Luserna che verrà percorso con la fotografa e filosofa Silvia Camporesi. La sera stessa sul Torrente Centa in Vigolana sarà proiettato il film di animazione Strange World di Don Hall e Qui Nguyen.

Il 18 agosto si scoprirà il nuovo Sentiero de le Tonz – Tanzsteige a San Sebastiano di Folgaria con una performance danzante per una diversa riflessione sul cambiamento climatico e lo scioglimento dei ghiacciai di AZIONI fuori POSTO con Filippo Porro e SIlvia Dezulian.

Lunedì 21 agosto a Baita del Neff (Luserna) sarà proiettata: La pantera delle nevi di Vincent Munier e Sylvain Tesson, mercoledì 23 agosto a Maso Spilzi (Folgaria) Utama - Le terre dimenticate di Alejandro Loayza-Grisi. Sarà infine compito dell'illustratrice Cristina Portolano, venerdì 25 agosto, essere accompagnatrice d’eccezione lungo il Sentiero: Le fiabe nel bosco nell’Altopiano della Vigolana. - (PRIMAPRESS)