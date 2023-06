Tv: buona la prima per il "Noos" di Alberto Angela su Rai 1 con "L'avventura della conoscenza"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Buona la prima per Alberto Angela che ha debuttato ieri sera su Rai1 con la prima del ciclo di sei puntate del programma “Noos. Un programma di divulgazione scientifica su

"L’avventura della conoscenza”, raggiungendo quasi due milioni e mezzo di telespettatori sul piccolo schermo oltre 100 mila interazioni sui social (il programma più commentato della giornata) e le 116 mila video views del programma. “Credo che questa – dice l’Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio – sia la dimostrazione che l’offerta di qualità della Rai non va in vacanza e che Alberto Angela è una risorsa fondamentale per il servizio pubblico, per la sua autorevolezza, la sua chiarezza, la sua capacità di parlare davvero a tutti. A lui e al suo gruppo di lavoro il mio grazie per la bella avventura della conoscenza che ci sta facendo vivere”. - (PRIMAPRESS)