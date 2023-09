Festival Podcasting, ecco gli appuntamenti di Milano. Gaudiano: “Indipendenza e creatività dell’informazione”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dopo la giornata di ieri del Festival del Podcasting a Milano è online, la rassegna entra nel vivo degli approfondimenti con gli interventi “tematici” dei suoi protagonisti chiamando ad alternarsi ai microfoni del festival oltre 50 speaker.

Oggi martedì 26 settembre, il fitto programma affronta il tema della produzione podcast ritornando anche sull’ingresso dell’Intelligenza Artificiale che sta animando la discussione sui contenuti dell’informazione di qualità. Si discuterà dell'attrezzatura necessaria, delle tecniche di registrazione dal vivo, del montaggio e del sound design.

Mercoledì 27 settembre, gli incontri online saranno incentrati sulle piattaforme e le tecnologie di distribuzione. Saranno presentate le migliori strategie di marketing per far crescere un podcast e raggiungere un pubblico più ampio. Giovedì 28 settembre, si affronteranno i modelli di business per monetizzare un podcast. Attraverso esperienze concrete di podcaster ed esperti, verranno esplorate le diverse possibilità, tra cui l'advertising e il crowdfunding, per scoprire cosa funziona davvero. Venerdì 29 settembre, nell'ultima giornata online, si darà spazio sia alle aziende che hanno utilizzato il podcasting per promuovere il proprio brand, sia ai produttori ed editori che hanno creato branded podcast di successo. Alla fine della giornata l’appuntamento è a Milano per il primo evento di networking: il tradizionale AperiPodcast. Sabato 30 settembre è la giornata dedicata agli incontri dal vivo a Milano con networking, conferenze, presentazioni, podcast dal vivo e podcast emergenti.

“Il podcast in Italia non esisterebbe senza la comunità dei podcaster e dei professionisti che dai primi anni del 2000 hanno contenuti di qualità” spiega Giulio Gaudiano, ideatore dell’evento e presidente di ASSIPOD.org - Associazione Italiana Podcasting. “Incoraggiare la crescita del podcasting per noi significa favorire collaborazione, indipendenza e creatività”. - (PRIMAPRESS)