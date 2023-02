Sanremo 73: Amadeus annuncia per la serata finale del festival la presenza dei Depeche Mode

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Per la 73ª edizione del Festival Sanremo, Amadeus ha annunciato la presenza de I Depeche Mode come super ospiti internazionale per la serata di sabato 11 febbraio. Il gruppo inglese annoverato tra i pionieri del pop elettronico con oltre 100 milioni di copie vendute,dunque, saranno i superospiti della serata conclusiva del Festival di Sanremo. Lo ha svelato stasera al Tg1 il direttore artistico Amadeus. - (PRIMAPRESS)