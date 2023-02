73º Festival di Sanremo: ecco i cantanti delle prime due serate da Anna Oxa a “Stupido” di Will

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Ci siamo! La 73ª edizione del Festival di Sanremo, dopo annunci, gossip e gags, ora è pronto ad andare in scena. Durante la prima conferenza stampa al Casinò di Sanremo la Rai ha svelato la scelta dei cantanti che si esibiranno durante la prima e la seconda serata del Festival.

Ecco le scelte per le prime due sere (in ordine alfabetico). Prima serata, martedì 7: Anna Oxa, Ariete, Colla Zio, Coma_Cose, Cugini di Campagna, Elodie, Gianluca Grignani, Gianmaria, Leo Gassman, Mara Sattei, Marco Mengoni, Mr Rain, Olly, Ultimo. Seconda serata, mercoledì 8: Articolo 31, Colapesce e Dimartino, Giorgia, Lazza, LDA, Levante, Madame, Modà, Paola e Chiara, Rosa Chemical, Sethu, Shari, Tananai, Will.

Nessun video di Zekensky, come si parlava da giorni tra favorevoli e contrari, nel corso del festival ma un testo scritto che verrà letto da Amadeus. È il festival della musica italiana assicura la sua posizione di "politically correct". - (PRIMAPRESS)