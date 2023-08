Viterbo: il 30 agosto si apre il Festival Barocco Alessandro Stradella con l’Ensamble Mare Nostrum

(PRIMAPRESS) - VITERBO - Dal 30 agosto prossimo, nella Chiesa di S. M. Nuova di Viterbo ritorna nella città laziale il Festival Barocco Alessandro Stradella. L'apertura è affidata al concerto "S. Rosa di Viterbo” di Alessandro Melani (1639-1703). Eseguito per la prima volta nel 1693, la sua restituzione critica integrale è ora eseguita dagli strumenti originali dell'Ensemble Mare Nostrumdiretto da Andrea De Carlo, con la partecipazione dei soprani Silvia Frigato nel ruolo della Santa e Dorota Sczepanska in quello della Madre, il basso Masashi Tomosugi nel ruolo del Padre e il mezzosoprano Eleonora Filipponi in quello della Maga. L’edizione 2023 ospiterà più di venti concerti tra i quali: Il violino fantastico con Margherita Pupulin (violino) e Juan Josè Francione (arciliuto) andrà in scena sabato 2 settembre a Civitella D'Agliano, nella Torre Monaldesca e domenica 3 settembre a Nepi, nel Forte dei Borgia. Un Percacho que parte de Nápoles a Roma, Musica popolare al confine tra Rinascimento e Barocco con Nando Citarella, (canto, percussioni e chitarra battente) e Michele Carreca (chitarra barocca) verrà eseguito l’8 settembre Villa Lante, Bagnaia. Il 10 settembre nella Chiesa S. M. Nuova, sarà invece la volta di Un po’ di sana follia, (S)Concerto di strumenti e corpi con la danzatrice Martina Ricciardi e Marco Ambrosini (nyckelharpa).Chiude l’edizione 2023 il concerto Memories of Tomorrow, un dialogo barocco/moderno con la violoncellista Nina Kotova e l’Ensemble Mare Nostrum. - (PRIMAPRESS)