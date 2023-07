Tel Aviv: sotto le stelle del parco Ganne Yehushua, le arie pucciniane di Madame Butterfly

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV - La grande opera lirica nel Parco Ganne Yehushua di Tel Aviv-Yafo è uno degli appuntamenti immancabili dell'estate israeliana sotto le stelle. Il 3 agosto, il Comune di Tel Aviv-Yafo, in collaborazione con l'Opera israeliana, sarà Madama Butterfly di Giacomo Puccini, ad aprire il programma di "Opera nel Parco". L'evento arrivato alla sua 20ma edizione, sarà moderato dal sindaco di Tel Aviv-Yafo, Ron Huldai: "Quest'evento permette a decine di migliaia di melomani locali e internazionali di sperimentare la bellezza e la magia dell'opera sotto il cielo stellato in modo accessibile. Ho creato questa tradizione ispirandomi alla convinzione che ogni persona nel Paese meriti l'opportunità di godere dell'arte, e dell'opera in particolare. Sono immensamente orgoglioso del fatto che questo evento attragga ogni anno un pubblico eterogeneo, che va dai fan accaniti dell'opera a chi si avvicina per la prima volta. Quest'anno, gli spettatori del teatro vivranno un viaggio emotivo e artistico, godendo della bellezza senza tempo di uno dei più famosi capolavori operistici mai composti. Invito tutti a venire a godersi lo spettacolo con noi quest'anno!".

Madama Butterfly, composta da Giacomo Puccini e basata sul racconto di John Luther Long, è considerata una delle opere più famose di tutti i tempi. La fama e il nome di Madame Butterfly la precedono, e non solo tra gli amanti sfegatati dell'opera. Molte delle arie presenti nell'opera sono diventate famose nella cultura popolare generale.

Madama Butterfly racconta la tragica storia di Cio Cio San, una giovane giapponese che si innamora di un ufficiale della marina americana di nome Pinkerton, con conseguenze devastanti. Dopo il matrimonio, Pinkerton lascia il Giappone, lasciando la ragazza indigente, sola e incinta di suo figlio. Al suo ritorno in Giappone dopo tre anni di assenza, la donna scopre che lui ha sposato una donna americana e che la coppia vuole adottare il figlio. Lei sceglie di preservare la propria dignità e di togliersi la vita, lasciando il figlio al padre e alla moglie del padre.

L'opera sarà diretta da Dan Ettinger, direttore musicale dell'Opera di Israele. La regia sarà affidata a Gadi Schecter, che ha diretto le precedenti edizioni di "Opera in the Park".

Gran parte del talentuoso cast proviene dall'Opera israeliana, tra cui il soprano Alla Vasilevitsky nel ruolo principale, il baritono Oded Reich nel ruolo di Sharpless, il mezzosoprano Shay Bloch e il tenore Joseph Dennis. L'opera vedrà anche la partecipazione di ballerini. Il Coro dell'Opera di Israele sarà accompagnato dall'Orchestra Sinfonica di Rishon LeZion. - (PRIMAPRESS)