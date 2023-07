Montalcino: a Jazz&Wine domani per la prima volta in Europa arriva il Peter Erskine Quartet

(PRIMAPRESS) - MONTALCINO (SIENA) - Domani a Jazz & Wine in Montalcino, la rassegna curata da Eugenio Rubei, nella spettacolare atmosfera del Castello Banfi, è il giorno del Peter Erskine Quartet che segue l'applaudito concerto della pianista e voce brasiliana Eliane Elias. La Fortezza Medioevale accoglie Erskine, vera icona del jazz mondiale, che sale sul palco con Alan Pasqua al pianoforte, Darek Oles al contrabbasso e George Garzone al sax, dando vita a una formazione formidabile che si esibisce per la prima volta in Europa. - (PRIMAPRESS)