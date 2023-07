La 26ª edizione di Jazz&Wine al Castello Banfi di Montalcino si apre con le sonorità brasiliane di Eliane Elias

(PRIMAPRESS) - MONTALCINO (SIENA) - Martedì 18 luglio la location del Castello Banfi si riempirà anche questa estate con le note della 26ª edizione di Jazz & Wine in Montalcino con l'imperdibile appuntamento con "The Bossa Queen”. Ad aprire questa edizione 2023 promossa dalla famiglia Rubei dell'Alexanderplatz in collaborazione con l'azienda vinicola Banfi, sarà Eliane Elias, vincitrice di due GRAMMY® e due LATIN GRAMMY® Award, con il suo nuovo album "Quietude", la cantante, compositrice e arrangiatrice Elias (piano e voce) guiderà il pubblico alla scoperta delle sue radici brasiliane. Un viaggio nella sensualità della sua voce e del virtuosismo strumentale con il contributo di tre musicisti come Marc Johnson (contrabbasso), Leandro Pellegrino (chitarra) e Rafael Barata (batteria).

Il festival prosegue poi mercoledì 19 luglio nella Fortezza medioevale diMontalcino dove sarà protagonista la Mike Stern Band. Geniale ed eclettico Stern, che è uno dei chitarristi fusion più conosciuti ed apprezzati al mondo, salirà sul palco di Jazz and Wine con un vero e proprio “dream team” di musicisti composto da Lemi Stern (chitarra elettrica, ngoni, voce), Bob Franceschini (sax), Jimmy Haslip(basso elettrico) e Dennis Chambers (batteria).

Sempre la Fortezza di Montalcino, giovedì 20 luglio, accoglie Peter Erskine Quartet feat Alan Pasqua, Darek Oles, George Garzone. Icona del jazz mondiale, vincitore di un GRAMMY® e autore eccelso di memorabili pagine di storia musicale, Peter Erskine (batteria) si esibisce - per la prima volta in Europa - con una formazione formidabile che vede Alan Pasqua al pianoforte, Darek Oles al contrabbasso e George Garzone al sax.

Una band leggendaria rende omaggio a una carriera lunga più di 10 lustri e costellata da ben 10 Grammy Awards: venerdì 21 luglio sul palco della Fortezza di Montalcino arrivano The Manhattan Transfer con il 50th anniversary and final world tour.

Suona “italiana” la serata in programma sabato 22 luglio, quando a Jazz & Winearrivano i Tiromancino con “Summer Tour 2023”.

La 26ma edizione di Jazz & Wine in Montalcino chiude domenica 23 luglio con un concerto straordinario che vede protagonista l’eleganza senza tempo di Noa. La direzione artistica di Jazz & Wine in Montalcino è firmata da Eugenio Rubei (Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Sound&Image). - (PRIMAPRESS)