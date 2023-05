Eurocontest 2023: Liverpool si prepara per l’evento musicale. In gara per l’Italia Marco Mengoni

(PRIMAPRESS) - LIVERPOOL (REGNO UNITO) - La città inglese di Liverpool si prepara ad ospitare la 67ª edizione dell'Eurocision Song Contest 2023 presso la Liverpool Arena. Dopo la vittoria dello scorso anno dell'Ucraina con la Kalush Orchestra, come da regolamento l'evento sarebbe dovuto andare a Kiev ma il conflitto in corso ha fatto optare per l'Inghilterra. Per l'Italia sarà in gara Marco Mengoni con il brano "due vite".



