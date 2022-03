Primus, unica tappa italiana a Padova

(PRIMAPRESS) - I Primus tornano in Italia per un unico concerto esclusivo. La band californiana ha finalmente deciso di portare anche in Europa il tour tributo ai leggendari Rush, con l’esecuzione integrale della pietra miliare del prog rock “A Farewell To Kings“, seguita da un set dedicato ai propri pezzi. Il gruppo californiano guidato dal geniale bassista e cantante Les Claypool si esibirà mercoledì 21 settembre 2022 al Gran Teatro Geox di Padova, nell’unica tappa europea del suo tour, prodotta da Barley Arts e Zed. L’annuncio arriva dopo lo straordinario successo della tournée negli Stati Uniti, in un primo momento rinviata a causa della pandemia e recentemente ampliata con l’aggiunta di 46 show in tutto il Nord America, al via il 15 aprile a Oklahoma City. La lunga serie di concerti tra Stati Uniti e Canada andrà avanti fino all’inizio dell’estate quando si concluderà a Las Vegas il 25 giugno. Poi, 16 di date in Europa: oltre all’Italia raggiungeranno anche la Svezia (il debutto a Stoccolma il 9 settembre), Norvegia, Danimarca, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera, Belgio, Olanda, Inghilterra e Irlanda dove concluderanno la tranche nel vecchio continente con il live a Dublino l’1 ottobre. Un grande ritorno per il gruppo statunitense che ha segnato la storia della musica alternativa americana degli anni 90, con album acclamati come “Frizzle Fry” (1990), “Sailing the Seas of Cheese” (1991), “Pork Soda” (1993) e “Tales from the Punchbowl” (1995). Il trio californiano arriva in Italia a 7 anni di distanza dall’ ultima volta, quando portarono in scena il 13 giugno 2015 al Carroponte di Milano una tappa del tour Primus & The Chocolate Factory. Uno spettacolo diviso in due parti che riproponeva il remake della colonna sonora di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Adesso Les Claypool, Larry LaLonde e Tim Alexander ritornano con uno nuovo show che rende omaggio ai Rush di “A Farewell to Kings”, quinto album in studio della rock band canadese pubblicato nel 1977. Un lavoro che ha fortemente ispirato Les Claypool durante la sua carriera. In passato i Primus hanno accompagnato i Rush in tour nel 1992 aprendo i loro concerti e da allora le loro strade si sono spesso incrociate. Nel 2006 il bassista ha suonato alla cerimonia per l’ingresso del gruppo nella Canadian Songwriters Hall of Fame e più di recente Geddy Lee ha ricambiato il favore unendosi ai Claypool Lennon Delirium a Toronto. I biglietti per assistere al concerto dei Primus al Gran Teatro Geox di Padova saranno disponibili in anteprima per il fan club della band da mercoledì 23 marzo, e per tutto il pubblico dalle 10 di venerdì 25 marzo sui circuiti TicketOne, Ticketmaster Italia e Fastickets.



