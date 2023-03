Musica: il via con il Trio Cardoso ai concerti di Primavera della Chiesa Evangelica Luterana di Napoli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sei i Concerti di primavera organizzati nell’ambito della XXIII edizione dalla Chiesa Evangelica Luterana di via Carlo Poerio. La rassegna apre il 15 marzo (ore 20,30) con il Trio chitarristico Cardoso. Un Trio noto a livello internazionale che nasce nel 1995 dall’incontro tra l’esperienza ultra decennale del Duo Alessandro Giancola-Guido Ottombrino ed il talento di Massimiliano De Foglio. Un’intesa prima di tutto umana e poi di natura musicale che caratterizza fortemente l’insieme strumentale e le esecuzioni. La notorietà è arrivata anche grazie alla realizzazione di importanti colonne sonore per alcuni film di successo come “La Balia” di Marco Bellocchio, “Malefemmene” di Fabio Conversi, “Ginostra”di Manuel Pradal, “Un viaggio chiamato amore” di Michele Placido, “La Spettatrice” di Paolo Franchi e numerosi altri (tutti con musiche di Carlo Crivelli).

Il Trio ha inciso sette CD e l’ultimo lavoro discografico in ordine cronologico, “Kosmos” – Concerto per i Popoli, nato pe festeggiare i primi 25 anni di attività, è stato registrato ad Asuncion con l’OSN delParaguay. Il titolo si ispira a Kosmos, la festa che unisce tutti i popoli del mondo con citazioni e forme musicali che caratterizzano i cinque continenti e contiene due Concerti per tre chitarre e orchestra e due Fantasie, anch’esse per il medesimo organico, tutte composizioni originali scritte per l’occasione.

Il 15 marzo, alla Chiesa Luterana, suoneranno musiche di Antonio Soler, un brano Tradizionale klezmer, Ennio Morricone, Agustin Barrios, Sisto Bernardo Misticoni, Franco Battiato, Pedro Iturralde, Ariel Ramirez.

Nel programma dei Concerti di primavera poi ci saranno il 22 marzo Giuseppe e Giovanni Auletta, il 29 il Trio Luca Iovine (clarinetto), Manuela Albano (violoncello), Dora Cantella (pianoforte), il 5 aprile il pianista Antonino Caracò, il 12 aprile Christiana Coppola (violoncello) e Ludovica De

Bernardo (pianoforte) e, infine, il 19 aprile Francesco Maria Navelli (pianoforte).