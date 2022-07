Musica: al Castello Miramare di Maccarese il luxury beach party del rapper Jimmy Sax

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il prossimo 29 luglio il Castello Miramare di Maccarese ospiterà il luxury beach party con protagonista il rapper Jimmy Sax; una serata evento che porterà sul palco anche il dj set degli artisti romani Ed More e Janelle, e la sfilata del brand di beach wear Serenaesse.

Jimmy Sax all’anagrafe Jeremy Rolland, di origini francesi è da sempre circondato da un alone di mistero. Un vero e proprio fenomeno nato sul web, la cui carriera musicale inizia da giovanissimo. Si esibisce in tutto il mondo, da Miami,Dubai,New Delhi, ma anche Cancun, Capri, Parigi, Monaco e St.Tropez; la svolta musicale avviene grazie ad alcuni suoi video postati su YouTube, piattaforma dove vanta oltre 150 milioni di ascolti, le case discografiche iniziano ad interessarsi a lui e la sua carriera è inarrestabile. Nel 2021 raggiunge il successo internazionale con “No man no Cry”; successivamente con il singolo “Ibiza” è disco di platino in Francia. Si esibisce al Concerto di Natale in Vaticano , l’anno precedente, nel 2020 si esibisce live a Napoli al Palapartenope. Ad accompagnarlo in questa serata anche il dj set dell’artista Ed More, una adolescenza scandita dall’interesse per il rock alternativo, l’hip hop italiano ed il rap della West Coast, che ha collezionato in carriera esperienze in consolle di grande prestigio in locali famosissimi come il Toy Room o l’Akab suonando nei concerti di Snoop Dogg, i Maneskin e un evento per la Nazionale italiana di Calcio. A giugno di quest’anno Ed More inoltre è stato chiamato ad aprire i festeggiamenti all’Hotel Butterfly per i 40 anni di carriera del famosissimo rapper romano Ice One. Il secondo dj set sarà tenuto dalla talentuosa artista Janelle il cui primo singolo “Illuminate” è uscito nel 2019 per Blanco y Negro Music , continuando da allora ad esibirsi nei locali di tutta Italia. Oggi Janelle è una affermata dj e producer.

La serata spettacolo proseguirà con la sfilata del brand beach wear Serenaesse , 100% Made in Italy, i cui capi sono realizzati in tessuto ecosostenibile. - (PRIMAPRESS)