Mesa, Esposito: da venerdì 23 luglio esce in radio “Che Guevara”

MILANO - Da venerdì 23 luglio sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali "CHE GUEVARA", il nuovo singolo di MESA ed ESPOSITO. "Che Guevara" è un chiaro riferimento ai pensieri notturni di due artisti che si ritrovano a fare i conti con la propria esistenza, col proprio vissuto. Riflettono sulle loro scelte di vita, chiedendosi se sono giuste o sbagliate. Lo stesso arredamento dello studio diventa protagonista del brano, formando un elenco dettagliato di quadri, riflessioni e domande a noi stessi. Il titolo, "Che Guevara", rappresenta la forza di affrontare i problemi di tutti i giorni e la voglia di cambiamento, quello personale che dovremmo tutti avere il coraggio di intraprendere. Spiegano i due artisti a proposito del brano: «Ci siamo visti in studio per scrivere assieme e, mentre eravamo lì, lo sguardo si è posato sulla foto del Che appesa al muro. Di colpo i primi versi: "Vorrei il profilo di Che Guevara...". Un eroe romantico, con barba e capelli lunghi come se fosse una pop star. Un rivoluzionario colmo di coraggio e sicurezza, valori che talvolta ci mancano per affrontare la vita di tutti i giorni. Con la poca fiducia in noi stessi, ci perdiamo dietro alle piccole cose, pensando di evitare i problemi, ma puntualmente, ci ritroviamo ad affrontarli». Biografia Diego Esposito, toscano per caso, nasce in un sabato d'agosto del 1986, fuori casa sua c'era il mercato. Impara presto a camminare e a scrivere canzoni. Nel 2017 pubblica il suo primo disco, "È più comodo se dormi da me", per l'etichetta milanese Rusty Records, prodotto da Zibba. Il suo percorso, caratterizzato da numerosi live, ha modellato il suo modo di scrivere e lo ha portato prima, nel 2015, a partecipare alle home visit di X Factor e a diventare finalista al Premio De André, e poi, nel 2016 e 2017, a vincere Area Sanremo. Nel 2016 viene scelto per rappresentare il cantautorato italiano a Pechino per l'ambasciata italiana. Nel 2017 scrive la colonna sonora dello Spettacolo "Something" in scena al Teatro "New Victory" of Broadway di New York e collabora come autore per Warner Chappell. Nel 2018 si esibisce al concertone del "Primo Maggio" di Roma. Il 22 Marzo 2019 esce il suo secondo disco "Biciclette Rubate" che ottiene oltre il milione di streaming sulle piattaforme digitali e lo porta a esibirsi in tour per l'Italia. Attualmente sta registrando un nuovo lavoro in uscita a settembre 2021. Mattia Mitrugno, in arte MESA, è originario di Mesagne (BR), fin da piccolo coltiva la passione per la musica. Decide di trasferirsi a Milano per fare sul serio e qui, nella capitale meneghina, matura tante esperienze televisive, sino ad arrivare alle trasmissioni Rai Ti lascio una canzone e The voice. Anche se ancora molto giovane realizza importanti traguardi ed esperienze, tra cui la partecipazione al gruppo "Made in italy" e la sua carriera da solista. Il brano nato dalla collaborazione dei due artisti, "Che Guevara", esce in radio e su tutte le piattaforme digitali il 23 luglio 2021.