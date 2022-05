Eurovision: standing ovation per il gruppo ucraino Kalush sul palco del PalaOlimpico

(PRIMAPRESS) - TORINO - Standing ovation all'Eurovision per il gruppo ucraino Kalush. Il palco del PalaOlimpico si è tinto di giallo e blu dopo l'esibizione dell'orrchestra Kalush mentre il pubblico, tutto in piedi, ha battuto a lungo le mani. In platea sono comaparse anche le bandiere ucraine per omaggiare "Stefamia", la canzone nata con una dedica alla mamma del leader della band e diventata poi un inno alla 'madrepatria' durante la guerra. - (PRIMAPRESS)