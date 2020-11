Classica: al maestro ravennate Enrico Onofri il riconoscimento francese Diapason d'Or 2020

(PRIMAPRESS) - RAVENNA - Al disco “Into Nature” del maestro Enrico Onofri alla guida dell’Imaginarium Ensemble, arriva il riconoscimento del Diapason d’Or de l’annue 2020 il massimo riconoscimento della critica giornalistica francese. Il musicista ravennate Onofri aveva già ricevuto il Diapason d’Or lo scorso anno.

In questo disco Onofri realizza un tributo a Madre Natura, al suo potere salvifico e di ispirazioni che evocano suoni, immagini, profumi, sapori e sensazioni. La musica che accompagna “Le Stagioni” in quest’album rientra nel repertorio strumentale italiano del XVII secolo e offre una collezione di gemme che apre la strada al capolavoro di Vivaldi.

Questa la motivazione del conferimento del premio, che per Enrico Onofri si aggiunge alla recente nomina a Direttore Principale della Filarmonica Toscanini di Parma.

“Sono particolarmente felice di questo riconoscimento, che arriva due mesi dopo la mia nomina a Parma – ha commentato Enrico Onofri – Due momenti molto significativi della mia carriera di direttore d’orchestra, che alleviano un po’ lo sconforto per questo funesto 2020 e che infondono speranza per un futuro diverso della nostra arte”.

Oltre a ricoprire la carica di direttore principale della Toscanini di Parma, Enrico Onofri è direttore ospite principale della Haydn Philharmonie di Eisenstadt, direttore musicale dell’Academia Montis Regalis e direttore principale ospite dell'Orquesta Barroca de Sevilla. - (PRIMAPRESS)