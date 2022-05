Wine&Thecity 2022, a Palazzo San Teodoro il via con grandi vini, installazioni site-specific e azioni d’arte

Una delle scorse edizioni di Wine&Thecity

(PRIMAPRESS) - Arte, performance di danza, musica e grandi vini aprono la 14esima edizione di Wine&Thecity a Napoli. Martedì 31 maggio, dalle ore 19, lo storico Palazzo San Teodoro, residenza nobiliare di inizio Ottocento alla Riviera di Chiaia, accoglierà l’evento inaugurale di Wine&Thecity 2022: una serata all’insegna dell’ebbrezza creativa e della contaminazione di linguaggi artistici. Si inizia dalla facciata del palazzo dove la compagnia FUNA si esibirà in una azione site-specific sulla balconata neoclassica con costumi realizzati per l’occasione da Dario Biancullo. Si prosegue sullo Scalone monumentale dove l’artista Franz Cerami firma la video installazione Lumina: un murales digitale di grandi dimensioni realizzato con una tecnica mista a metà strada tra pittura classica, pittura digitale e videomapping. Una installazione magnetica, immersiva, capace di dialogare con lo spazio circostante e catturare l’attenzione dei presenti con le sue forme psichedeliche.

Il piano nobile del Palazzo, con la Galleria, il Salone degli Specchi e la Sala da ballo, si aprono in un mix di arte, musica pop con Dj Cerchietto alla consolle, gastronomia di eccellenza, grandi vini e cocktail d’autore. Nei calici i vini del Sannio DOP - Consorzio di Tutela dei Vini del Sannio che porta a Napoli la migliore produzione del beneventano: bianchi, rossi e bollicine prodotti da uve di grande spessore, espressione della migliore viticoltura campana. Al cocktail bar del Palazzo i mixologist del Flanagan’s propongono grandi classici e nuove miscelazioni a base di vino. Nel piatto i finger food caldi di Palazzo San Teodoro, i formaggi irpini di Carmasciando, pregiate selezioni di erborinati, affinati e freschi; i prodotti artigianali da forno dell’Antico Panificio Antonio Rescigno, grissini stirati a mano e pani lavorati con farine selezionate e lievito madre. I dessert della serata sono affidati ai pasticcieri di Pepe Mastro Dolciere che presenta piccoli dolci della tradizione e una degustazione dei celebri Panettoni estivi, vera eccellenza della casa.

Ticket di ingresso 35 euro, biglietti in vendita su Etes www.etes.it