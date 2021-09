TuffOlio degli Artisti del gusto, a Villa Vazia la kermesse dedicata all’olio extravergine di oliva italiano

(PRIMAPRESS) - NAPOLI – Sarà Villa Vazia a Bacoli, in provincia di Napoli, ad ospitare la kermesse campana dedicata all’olio extravergine di oliva italiano. Dopo il successo dello scorso anno e l’entusiasmo dimostrato dagli operatori del settore, a grande richiesta si rinnova l’appuntamento con TuffOlio degli Artisti del gusto, edizione 2021. Il percorso wine e food, il cui tema principale è l’olio extravergine di oliva italiano, ideato e organizzato da Angela Merolla, direttore de L’Arcimboldo – Gruppo Artisti del gusto, si terrà mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 18 presso Villa Vazia a Bacoli in provincia di Napoli.

Villa Vazia, location di Sole Ricevimenti, fa parte di una serie di strutture da sogno ideali per realizzare eventi speciali. Sole Ricevimenti è nata dall’intuizione imprenditoriale di Leonardo Campagna, forte dell’esperienza acquisita nel campo del banqueting e della ristorazione. L’incantevole complesso Villa Vazia sorge sui resti di un’antica dimora patrizia, costruita dall’ l’influente console romano Servilio Vatia tra il III e il I sec a.C., sulla sommità di un banco tufaceo a picco sul mare della costa partenopea. Villa Vazia ospiterà l’evento sia nell’incomparabile Grottone, sala scavata nella montagna di tufo, sia sulla Terrazza al Mare dove al tramonto farà da cornice, lo scenario unico che guarda Ischia e l’isolotto di San Martino.

Il percorso enogastronomico TuffOlio degli Artisti del gusto 2021 è un evento esclusivamente professionale con la presenza di operatori selezionati e su invito; un format che ha come protagonista l’ingrediente base della dieta mediterranea, il pregiato olio extravergine d’oliva italiano di alta gamma.

Nell’incontro-degustazione “Chef-Aziende” ci saranno proposte tradizionali e al tempo stesso innovative, che permetteranno di assaporare pietanze armonizzate da eccellenti oli Evo italiani.

I frantoi presenti proporranno degustazioni tecniche, ma anche semplicemente degustazioni all’italiana, dove il filo d’olio insaporirà la fragrante fetta di pane. Ogni chef realizzerà una pietanze armonizzata da un olio Evo italiano, prodotto da un’azienda specifica, a loro abbinata. Gli oli, come i vini e le acque, incorniciati nel fascino di un racconto di storia e tradizioni, rappresentano territori diversi, con un proprio e profondo bagaglio identitario che riconduce alla regione d’appartenenza e proprio per l’unicità delle caratteristiche organolettiche, permette di portare in tavola diverse identità di zona, da abbinare ad ogni portata. A TuffOlio Artisti del gusto, parteciperanno aziende del settore enogastronomico vanto del Bel Paese, prestigiosi chef, storici pizzaioli napoletani, pasticceri e gelatieri di caratura internazionale. Gli chef di Sole Group, Giuseppe Baldoni e Giovanni Palumbo, apriranno la serata con piatti realizzati eccezionalmente per TuffOlio, e lo staff di sala di Villa Vazia accoglieranno gli ospiti con l’eleganza che da sempre li contraddistingue.

L’evento sarà presentato e moderato dal conduttore televisivo Andrea Bignardi.

La Goeldlin Collection azienda sartoriale campana, dedita all’ abbigliamento professionale di qualità, vestirà i protagonisti dell’evento. Mentre Horeca Service sas di Leopoldo Esposito & C. supporterà l’evento con i suoi prodotti monouso in cellulosa. L’agenzia Zebby animation Events e balloon di Napoli, gestirà la direzione artistica, curando gli allestimenti del percorso degustativo. L’incantevole vista panoramica che offre Villa Vazia e la buona musica dell’agenzia “Son Music Live” faranno da cornice al percorso di sapori italiani. - (PRIMAPRESS)