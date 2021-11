Stelle Michelin 2022: chi entra e chi esce dalla “Red Guide” della ristorazione italiana

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Chi sono le nuove stelle della tavola designate dalla Guida Michelin? La 67esima edizione della bibbia della cucina presentata in Franciacorta non stravolge là top 11 delle tre stelle ma le conferma anche per il 2022: Enrico Bartolini al Mudec, Milano; Uliassi, Senigallia (AN); Da Vittorio, Brusaporto (BG); Piazza Duomo, Alba (CN); St. Hubertus Rosa Alpina, San Cassiano (BZ); Dal Pescatore, Canneto sull'Oglio (MN); Le Calandre, Rubano (PD); Osteria Francescana, Modena; Enoteca Pinchiorri, Firenze; Reale, Castel di Sangro (AQ); La Pergola, Roma.

New entry nelle 2 stelle, sono i campani Giuseppe Iannotti, Krèsios - Telese Terme (Bn) e Giovanni Solofra, Ristorante Tre Olivi - Paestum (Sa). Perdono la stella: La Stua de Michil, L'Aria, Le Colonne, La Taverna, L'Ora d'Aria, La Petit Bellevue, Villa Giulia, It, Ambasciata, La Fenice, Bistrot 64, Il ridotto, Osteria da Fiore, Il Portale, Cinzia da Cristian e Manuel. Sono ora in tutto 239 i ristoranti con 1 stella e 38 quelli con 2. Le new entry tra gli stellati sono: Luigi Lepore - Luigi Lepore Ristorante - Lamezia Terme (Cz); Hyle - Antonio Antonio Biafora - San Giovanni in Fiore (Cs); Aria - Paolo Barrale - Courmayeur (Ao); Giuseppe Molaro - Contaminazioni Restaurant - Somma Vesuviana (Na); Savio Perna - Li Galli - Positano (Sa); Francesco Franzese - Rear Restaurant - Nola (Na); Nicola Somma - Cannavacciuolo Countryside - Vico Equense (Na); Fabio Verrelli D'Amico - Marter1aPr1ma - Pontinia (Lt); Alessandro Bellingeri - Osteria Acquarol - San Michele (Bz); Stephan Zippl - 1908 - Soprabolzano (Bz); Graziano Cacciappoli - San Giorgio - Genova; Jorg Giubbani - Orto by Jorg Giubbani - Moneglia (Ge); Sergeev Nikita - L'Arcade - Porto San Giorgio (Fm); Richard Abouzaki e Pierpaolo Ferracuti - Retroscena - Porto San Giorgio; Emanuele Petrosino - Bianca sul Lago; Fabrizio Molteni - La Speranzina Restaurant&Relais; Alex e Vittorio Manzoni - Osteria degli Assonica; Salvatore Camedda - Somu; Claudio Sadler - Gusto by Sadler; Francesco Stara - Fradis Minori; Fabio Ingallinera e Maurizio Macario - Nazionale; Christian Mandura - Unforgettable; Luca Fracassi - Octavin; Marco Lagrimino - L'Acciuga; Federico Pettenuzzo - La Favellina - Malo (Vi); Matteo Tagliapietra - Local - Venezia; Francesco Baldissarutti - Locanda Le 4 Ciacole - Roverchiara (Vr); Simone Selva - Wisteria - Venezia; Stefano Vio - Zanze XVI - Venezia; Mauricio Zillo - Gagini Restaurant - Palermo; Domenica Cilenti - Porta di Basso - Peschici (Fg); Solaika Marrocco - Primo Restaurant - Lecce. - (PRIMAPRESS)