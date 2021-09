Festival Franciacorta: i doppi weekend di settembre tra Millesimati e Cuvèe nelle cantine aperte

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Un'appuntamento, quello dei doppio weekend del Festival Franciacorta che ha assunto una dimensione molto più ampia di un apprezzato tour tra le cantine. Il festival si è trasformato in una icona identitaria del territorio dove 40 anni fa l'intuizione dell'enologo Pavese Teresio Schiavi ha reso possibile il sogno di spumantizzare il Pinot BiancoQuel vitigno continua a rappresentare un vanto per questa realtà familiare nella quale oggi operano con entusiasmo anche Alessandro e Alberto Schiavi, enologi come il padre.Le porte della loro cantina come quelle dell’intero territorio, si aprono l’11-12 e il 18-19 settembre con un ampio ventaglio di proposte che declinano bollicine tra Millesimati, Cuvèe, Rosè e creatività gourmet di chef blasonati.A Rodengo Saiano, Mirabella apre le porte della cantina, abbellita dal recentissimo restyling degli ambienti, per offrire tre opzioni capaci di incontrare il gusto di ogni winelover.La prima, Franciacorta e pizza d’autore: nelle quattro giornate, visite guidate e degustazioni nel “salotto Mirabella” dei Franciacorta Edea Brut, Satèn e Rosé in formato magnum, accompagnati da due assaggi di pizza da lievito madre a lunghissima lievitazione della Piccola Piedigrotta di Reggio Emilia. A prepararla, nel suo food truck, il talentuoso Giovanni Mandara, *pizzaiuolo on the road" dalle solide radici campane. Per il pubblico gourmet, sabato 18 settembre Orto, brace e Franciacorta, la cena sotto le stelle al profumo di brace con le delizie dell'orto e della fattoria de Il Colmetto . Chef Riccardo Scalvinoni e la sua brigata proporranno i loro formaggi di capra, dieci snack a km0 e una sontuosa rib cotta alla brace in loco. I piatti saranno accompagnati dai Franciacorta Satèn, Rosé e Demetra Millesimato 2015. Una serata gustosa e informale all’insegna dei valori condivisi da Mirabella e Il Colmetto: controllo totale di filiera, attenzione all'ambiente e filosofia "zero sprechi". È riservata agli enoappassionati più esigenti la degustazione Demetra in verticale di sabato 11 e sabato 18. Nel caveau privato di Mirabella, l'enologo Alessandro Schiavi guiderà l’assaggio del Franciacorta Demetra Millesimato, l'espressione più genuina della singola vendemmia: 100% vini dell'annata e dosaggio extra brut. In degustazione cinque millesimi, più uno ancora sui lieviti sboccato à la volée. Tutti gli appuntamenti sono su prenotazione e i posti limitati; informazioni e prenotazioni su visit.mirabellafranciacorta.it/it oppure contattando lo 030611197. Il Festival Franciacorta da Mirabella sarà l’occasione per conoscere una realtà familiare con elementi di unicitàcome le vasche in cemento datate 1942 - un monumento all’arte del vino - e una visione produttiva pionieristicache ha dato vita al primo Franciacorta senza solfiti e al primo Pinot Bianco in purezza del territorio - (PRIMAPRESS)