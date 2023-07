Viaggiatori e vendemmiatori: ecco la nuova proposta turistica della regione Friuli Venezia Giulia

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - Andare per vendemmie ha sempre avuto un fascino per i viaggiatori ma poterne diventare parte è una suggestione che si sta trasformando in una domanda turistica e ilun’esperienza di questo tipo sul territorio.La vendemmia turistico-didattica, lanciata da PromoTurismoFVG e dall’Associazione Città del Vino, prevedeGli interessati potranno vivere un’attività a carattere culturale e ricreativo dellain cui la vendemmia. L’iniziativa sarà adatta anche alle famiglie, che potranno godersi l’esperienza assieme ai propri bambini in totale sicurezza.Sarà possibile prenotare direttamente nelle cantine coinvolte oppure scegliere i pacchetti comprensivi di soggiorno e vendemmia experience nelle strutture aderenti all’iniziativa: www.turismofvg.it/it/vendemmia-turistica-didattica . L’offerta si arricchirà di ulteriori proposte nel corso del mese di agosto, ma attualmente è già possibile prenotare l’attività nelle date disponibili indicate dalle realtà aderenti alla- (PRIMAPRESS)