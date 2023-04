TuttoFood 2023: oltre 1200 espositori a Rho Fiera Milano dall'8 all'11 Maggio con i nuovi trend delle filiere agroalimentari

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'edizione 2023 di TuttoFood si prepara all'appuntamento del prossimo 8-11 Maggio nel quartiere fieristico di Rho Fiera Milano. Saranno oltre 1200 gli espositori provenienti da 35 paesi prevalentemente da Europa ma anche da Turchia, Stati Uniti, Equador, Isole Faroe Nuova Zelanda e Taiwan. I settori coinvolti sono quelli dai drink alla pasta, dai surgelati al pesce fino ai dolci e il vino. Quest'anno particolare attenzione sarà dedicata al percorso Green Trail con una segnaletica dedicata all'interno del padiglione per caratterizare la filiera dei prodotti a chilometro zero e salutistici. Ampia la partecipazione dei consorzi italiani DOP e IGP a partire dall'aceto balsamico, alla Pasta di Gragnano e il Posciutto Toscano. Come è ormai tendenza di tutti i saloni affermati, c'è anche un "fuorisalone": l'8 maggio l'Acetaia Giusti, una delle più antiche al mondo, infatti dedicherà un party per incontrare la sua rete internazionale. - (PRIMAPRESS)