Don Peppinu: da un maestro gelatiere siciliano, nasce il kit ad uso domestico di Sua Maestà il Cannolo

NAPOLI - Premetto che di cannoli in Sicilia ne ho assaggiati davvero di tutti i tipi ed in tutte le città: a Palermo, a Catania, a Trapani, a San Vito lo Capo, a Ragusa. Tutti diversi tra loro e con caratteristiche di eccellenza. Alcuni solo buoni, altri davvero eccellenti. Però finalmente mi è capitato tra le mani, complice il periodo di pandemia, il cannolo di Don Peppinu. Don Peppinu in realtà è molto più conosciuto per il gelato siciliano, nato tra i vicoletti di Modica Alta e creato dal maestro gelatiere Peppe Flamingo. Chi ha avuto il piacere di assaggiare il gelato in uno dei tanti punti vendita presenti in Sicilia dice di esserne rimasto folgorato. Così anche per tutti gli altri docli proposti e per il più famoso cannolo. Il cannolo di Don Peppinu grazie ad una "geniale" organizzazione di spedizione del "kit cannolo" sta facendo la felicità di centinaia di persone in tutta Italia. All'interno di ogni kit si trovano scorze di cannoli grandi catanesi, ricotta fresca di pecora agrigentina in versione classica o al pistacchio verde di bronte dop, una bustina di granella di cioccolato di modica, pistacchi, mandorle o frutta candita. Il tutto all'interno di una scatola in latta che, nel caso di regalo fa la sua bella figura. Ordini on line ed in massimo tre giorni ti arriva tutto a casa freschissimo con corrieri refrigerati. E la ricotta si mantiene anche per diversi giorni dopo l'arrivo a destinazione. Il cannolo di Don Peppinu presenta note tenui e delicate, come la ricotta di pecora agrigentina che possiede un gusto particolare ma delicato, la cialda croccante al punto giusto che rilascia un sentore di fritto e sul finire le spezie e gli agrumi. L'unico problema è che il kit di 10 cannoli termina fin troppo presto, perché l'uno tira l'altro.