Cento indirizzi di ristoranti gourmet e piccoli hotel di charme nella guida "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tra le centinaia di pubblicazioni di guide di viaggio, questa appena pubblicata di Vincenzio D'Antonio occupa un segmento molto preciso tra le gastro-guide perchè unisce la selezione di ristoranti gourmet con piccoli hotel di charme. "Italian D&B (Dinner & Bed) ne seleziona e raccomanda 100 ristoranti di cucina territoriale concettualmente evoluta (con selezionata carta dei vini). Sono 100 ristoranti che hanno la particolarità di accogliere gli ospiti abbinando alla tavola il pernottamento in camere di charme e la prima colazione di qualità, il tutto con una spesa sostenibile. A firmare la personale selezione è Vincenzo D’Antonio, critico gastronomico della rivista Italia a Tavola che da molti anni porta avanti questa sua apprezzata formula in cui alla qualità in tavola deve corrispondere anche una piacevole atmosfera per veri viaggiatori.



- (PRIMAPRESS)